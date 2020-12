Disabilità: Gallone (FI), assicurare continuità didattica a studenti più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallone continua sottolineando che "per questo Forza Italia chiede che vengano aumentati gli insegnanti di sostegno, spesso costretti a cambiare nel corso dell'anno penalizzando principalmente lo studente e le famiglie e che anche nelle scuole paritarie vengano incrementate le risorse per il sostegno affinché nel contesto della libertà di scelta educativa e del servizio pubblico offerto non esistano bambini e ragazzi disabili di serie A e di serie B. Il compito di un Paese civile - conclude la senatrice - è quello di assicurare la continuità didattica e il diritto allo studio ai ragazzi con maggiori difficoltà in tutti gli istituti sul territorio nazionale". (Com)