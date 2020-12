Italia-Turchia: colloquio Lamorgese-Soylu, focus su Accordo bilaterale cooperazione tra Forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il ministro dell’Interno della Repubblica di Turchia, Suleyman Soylu, "sui temi della collaborazione bilaterale per il contrasto al traffico di migranti e di droga ad opera di organizzazioni criminali e per la lotta contro il terrorismo internazionale". Lo riferisce una nota del Viminale. "I due ministri hanno convenuto sulla necessità di implementare l’Accordo bilaterale di cooperazione tra le Forze di polizia, in vigore dal 2018, ponendo la massima attenzione ai temi della sicurezza, al contrasto del terrorismo e alla prevenzione delle partenze dei migranti irregolari verso l’Italia", conclude la nota.(Com)