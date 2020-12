Finlandia: autorità sanitarie, vaccino Covid distribuito prima a personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus sarà distribuito agli operatori sanitari della Finlandia a gennaio, successivamente agli anziani e ai gruppi a rischio, nel mese di febbraio. Lo ha affermato Taneli Puumalainen, responsabile medico dell'Istituto nazionale per la salute e il benessere (Thl) della Finlandia, ripreso dall'emittente "Yle". Parlando in una conferenza stampa, Puumalainen ha illustrato la strategia di vaccinazione proposta dalla Finlandia, dicendo che una volta che questi gruppi prioritari avranno ricevuto il medicinale, il resto della popolazione potrà ricevere il vaccino in primavera. "Le vaccinazioni per il personale sanitario sono una priorità perché stanno lavorando con pazienti affetti da coronavirus. Se vengono contagiati non potranno lavorare e la capacità sanitaria si deteriorerà e potrebbe essere messa in pericolo", ha detto Puumalainen. "La quantità di dosi sarà sicuramente sufficiente per tutte le persone che vivono in Finlandia. Non conosciamo ancora i dettagli esatti della distribuzione", ha aggiunto Puumalainen, ricordando che il Paese è coinvolto nell'acquisto congiunto di vaccini da parte dell'Ue. (Sts)