Roma 2021: Crimi (M5s), risposta Raggi a Salvini sono sicurezza, legalità e tutela diritti

- "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia Raggi, per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra Capitale e per tutti i cittadini". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi a sostegno della replica della sindaca di Roma, Virginia Raggi, al leader della Lega Matteo Salvini. "A Roma rispondiamo con fatti e azioni concrete", conclude. (Rer)