Med forum: Wehbi, dopo assassinio Fakhrizadeh non sarà il Libano a difendere l’Iran

- La risposta dell’Iran all’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, scienziato nucleare ucciso lo scorso 27 novembre, non verrà dal Libano perché “l’Iran è in grado di difendersi da solo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Libano, Charbel Wehbi, intervenendo alla sesta edizione della Conferenza Rome Med - Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Wehbi lo ha affermato rispondendo a una domanda sulle teorie di osservatori e analisti secondo cui una risposta iraniana all’assassinio di Fakhrizadeh potrebbe venire dal partito sciita filo-iraniano Hezbollah. “Hezbollah potrebbe star svolgendo un ruolo, in Libano e a livello regionale”, ma è anche una formazione che comprende “cittadini libanesi, la popolazione”, ha aggiunto. “Stiamo cercando di mantenere il Libano sicuro dall’interno: non vogliamo rompere la nostra unità, il nostro tessuto sociale, la connessione fra libanesi e libanesi”. “Siamo varie religioni e partiti”, ha detto, “e ogni partito o gruppo in Libano ha una certa attività o orientamento verso parti regionali o internazionali. L’Iran è in grado di difendersi da solo e non spetterà al Libano difenderlo. Non l’abbiamo mai pensato o considerato”, ha detto. (Res)