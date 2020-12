Emilia Romagna: Bonaccini, la Data valley si rafforza con Centro meteo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Emilia troveranno casa attività all’avanguardia nel campo della ricerca e sviluppo, a partire dai principali enti scientifici italiani, aree comuni per incubatori e per la nuova società Art-Ee, che vede la partecipazione delle Università e dei Centri di ricerca più importanti dell’Emilia-Romagna, oltre naturalmente al Centro meteo europeo". Lo hanno affermato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla: "L’Emilia-Romagna Data Valley sta per rafforzarsi con una infrastruttura che pone la nostra regione, e con essa l’intero Paese e l’Europa, al livello delle aree più avanzate al mondo sulla capacità di supercalcolo. Sono stati necessari interventi di alta specializzazione e siamo orgogliosi di vedere pressoché completato un progetto di altissima tecnologia, all’interno di un bene architettonico di primaria importanza, progettato e realizzato da Pier Luigi Nervi con soluzioni che hanno fatto la storia dell’architettura, contribuendo in maniera sostanziale alla riqualificazione dell’area urbana circostante”.(Ren)