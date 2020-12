Trasporti: Commissione Ue, Italia viola norme su accettazione fornitori europei pedaggio elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea oggi ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora all'Italia e all'Ungheria per non aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme europee sull'accettazione dei fornitori del servizio europeo di pedaggio elettronico (Set). Come ha spiegato la Commissione, le norme europee riguardano l'ingresso nel mercato dei fornitori di pedaggio elettronico e svolgono un ruolo chiave nella creazione di un mercato comune per i servizi del Set in Europa, nonché nel raggiungimento dell'interoperabilità per gli utenti. Esse richiedono la conclusione tempestiva di trattative contrattuali tra gli esattori di pedaggi e i fornitori di servizi in modo da garantire un accesso equo e non discriminatorio al mercato dei pedaggi per i fornitori del Set. Entrambi gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione può inviare un parere motivato. (Beb)