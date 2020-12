Tlc: Guindani (Asstel) al 5G Italy, Recovery strumento per transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione al digitale è la strada per superare l'emergenza investendo sul futuro. Il Next Generation Eu è lo strumento che può dare risposte concrete alle esigenze di investimento in formazione digitale, innovazione e infrastrutture, affinché lo sviluppo tecnologico sia il motore di rilancio della crescita dell'Italia". Lo dichiara Pietro Guindani, presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, intervenuto durante la terza edizione di 5G Italy. "Per realizzare la transizione digitale del Paese occorre rispondere a quattro sfide: la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo di nuovi servizi 'intelligenti', resi possibili dalle reti a banda ultra-larga, 5G e fibra; il sostegno finanziario alla domanda per stimolare l'adozione dei servizi in maniera accelerata così da recuperare il ritardo accumulato rispetto ai Paesi nostri 'competitors'; la sostenibilità degli investimenti nelle infrastrutture e infine lo sviluppo delle competenze digitali per i lavoratori in forza e per quelli del domani", - prosegue il presidente Guindani. "In questa prospettiva la proposta del Cnit - che riunisce 37 università, a cui si aggiungono 8 unità di ricerca - può avere un ruolo importante per unire le forze tra le università italiane, per migliorare la dotazione di capitale tecnologico ed umano e trainare le attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie delle telecomunicazioni, in particolare 5G", conclude il presidente. (Com)