Roma: Pd Municipio XV, bene sopralluogo Borghetto San Carlo, ora rispetto cronoprogramma

- "Da poco si è concluso il sopralluogo della commissione Urbanistica a Borghetto San Carlo, che tanto abbiamo voluto e per cui ringraziamo il presidente della commissione Morgillo. Negli ultimi anni abbiamo più volte sollecitato la ripresa dei lavori e il rispetto del cronoprogramma e della convenzione da parte del soggetto attuatore per arrivare finalmente a ottenere la porzione dei casali che spettano al Municipio Roma XV". Lo dichiarano in una nota Daniele Torquati capogruppo e Marcello Ribera consigliere del Pd al Municipio Roma XV. "Quella di oggi è stata una nuova occasione per apprendere dell'invio da parte dell'impresa di un nuovo cronoprogramma e della disponibilità da parte degli esecutori dei lavori, che hanno permesso nel rispetto delle norme e delle misure Covid anche di visitare il cantiere a tutte le associazioni intervenute, di renderlo pubblico. Un atteggiamento di apertura che abbiamo accolto con favore e che però non prescinde dal rispetto degli impegni presi che devono essere portati a termine - spiegano -. Noi da parte nostra continueremo a sollecitare e a monitorare la situazione, affinché si possa iniziare a discutere anche dell'utilizzo della struttura una volta finiti i lavori attraverso l'ennesimo documento che abbiamo presentato. Oggi abbiamo registrato anche la disponibilità dell'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori, purtroppo però assente, per la prossima commissione che abbiamo stabilito che si terrà all'inizio di gennaio prossimo. Riteniamo che, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, sia necessaria una vigilanza mensile da parte degli uffici competenti riguardo lo stato avanzamento lavori. Ringraziamo tutte le realtà territoriali che oggi sono intervenute a partire dalla Cooperativa Agricola Coraggio. La loro presenza è il segnale tangibile di una battaglia di una comunità che negli anni si è riunita per promuovere una nuova visione innovativa ed ecosostenibile per la Capitale e di sancire il principio secondo il quale i beni comuni possono essere un volano di sviluppo economico e sociale anche del nostro territorio", concludono. (Com)