Lombardia: Mazzali (Fd'I), con investimento di 1,6 milioni recuperate più di 20 mila tonnellate di alimenti

- Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato paritetico in Regione Lombardia, dichiara in una nota: "Oggi in Comitato paritetico abbiamo presentato i risultati della missione valutativa 'Il recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale: attuazione e risultati delle politiche di Regione Lombardia'. A fronte di un investimento di quasi 1,6 milioni di euro vengono recuperate e ridistribuite più di 20 mila tonnellate di alimenti destinati al sostegno di quasi 300 mila persone in stato di bisogno. Il Piano 2019-2020 (tuttora in corso) rispetto al biennio precedente pone l'accento sulla necessità di misurare l'impatto degli interventi, favorire la capacità organizzativa degli enti che vi partecipano, investire maggiormente sulla qualità dell'alimentazione e sulla dimensione igienico sanitaria. Il nuovo Piano prevede uno stanziamento complessivo di 2.557.056 euro, destinati a sostenere 10 progetti (6 di primo livello, 2 di secondo, 2 di terzo); 5 sono progetti "in continuità" col Piano 2017-2018, 5 sono nuovi. Sommando le previsioni delle varie organizzazioni, il Piano dovrebbe raggiungere oltre 315.000 persone in stato di bisogno. Le organizzazioni intervistate esprimono un giudizio molto positivo". "Gli empori solidali sono andati assumendo un peso crescente all'interno della strategia di Regione Lombardia per il recupero e la ridistribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale - aggiunge Mazzali - il Piano 2019-2020 è stato volutamente orientato a rafforzare questo ambito di intervento. Nel complesso, cinque dei progetti realizzati nell'ambito dei Piani 2017-2018 e 2019-2020 hanno permesso di sviluppare il modello degli empori solidali a livello regionale. L'esperienza degli empori solidali rende evidente come la costruzione di reti e processi collaborativi sia fondamentale per potenziare l'offerta di misure per garantire la fruizione dei diritti sociali". "Regione Lombardia si impegnerà a intervenire su più fronti: sostenere maggiormente la formazione; garantire risorse ad hoc per azioni di monitoraggio e/o valutazione più incisive; favorire un maggior coordinamento tra le iniziative; incoraggiare esplicitamente azioni innovative per rispondere ai bisogni sociali" conclude Mazzali.(Com)