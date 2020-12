Cultura: Romaison si sposta e illumina con videoproiezioni monumenti, musei e stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il tour esperienziale della città di Romaison, il progetto di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e contemporaneo degli atelier di costume romani, fortemente voluto e supportato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. È quanto si legge in una nota di Zètema. Dopo una prima settimana di videoproiezioni architetturali, il nuovo format Romaison streetview cambia location e raggiunge altri edifici simbolo della città. Una testimonianza spettacolare degli abiti e degli oggetti presentati nel percorso espositivo, ancora a disposizione della cittadinanza grazie ad un modo nuovo di fruizione. Dal 4 all’11 dicembre, dalle 16:30 alle 22, a illuminarsi saranno le facciate esterne dell’ex ostello della gioventù al Foro Italico, del Museo dell’Ara Pacis e della fermata della metro B1 Sant’Agnese. Dal 4 al 13 dicembre, dalle 16:30 alle 22, si animeranno con le proiezioni dinamiche le pareti della stazione Termini, dal lato di via Giolitti e della stazione Tiburtina. Il progetto è promosso da Roma Capitale, curato da Clara Tosi Pamphili e realizzato da un team creativo composto da Daniele Davino, Daniele Spanò, Luca Brinchi e Salvatore Dragone. L’organizzazione è di Zètema in collaborazione con Atac e Sport e salute.(Com)