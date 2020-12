Mes: Gallo (M5s), è solo un topolino, dobbiamo ristrutturare tutta la Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Luigi Gallo, afferma che "il 9 dicembre il M5s può spianare la strada alla nascita di un'Europa più giusta e solidale, che abbia a cuore la vita delle persone più del Pil (prodotto interno lordo), la tutela dell'ambiente più delle tecno-strutture. Possiamo farlo - continua il parlamentare su Facebook - con una risoluzione che impegni il nostro presidente del Consiglio a chiedere in Europa cambiamenti radicali, che trasformino le soluzioni a breve termine per la pandemia in soluzioni strutturali per l'Europa del futuro, con debito comune e superamento delle attuali regole di bilancio, di cui il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è solo un topolino insignificante per noi che non abbiamo alcuna intenzione di appenderci al suo cappio". Intendendo ampliare il dibattito sulla riforma dei meccanismi del Mes e sul relativo voto parlamentare, l'esponente pentastellato prosegue: "Il M5s è l'unico che ha contribuito a promuovere questa deviazione della storia europea con l'accordo del debito comune e dei fondi perduti con il Recovery fund, con il Green new deal e le raccomandazioni europee sul salario unico, ma anche i fondi per i lavoratori di Next generation Eu. Oggi - conclude Gallo - il Movimento cinque stelle è ancora l'unico capace di costruire una Europa diversa dal passato".(Com)