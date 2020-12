Sardegna: Dad, da Regione 2,4 milioni a sostegno di studenti universitari e di scuola superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha stanziato oltre 2 milioni 400 mila euro per ulteriori azioni di sostegno, rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie, a sostegno degli studenti. Circa un milione e 400 mila euro sono stati destinati ai Comuni per la didattica a distanza per implementare la connettività nelle zone molto spesso scoperte dai gestori di telefonia. I fondi sono assegnati per le scuole superiori ma si estenderanno anche alle elementari e medie qualora dovesse essere necessario ricorrere alla Dad se la situazione del contagio dovesse rendersi necessario. "Questo - sottolinea l'assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu - per la necessità di garantire lo svolgimento di attività di apprendimento a distanza degli studenti sardi, durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che tanto pesantemente sta colpendo il mondo dell'istruzione". (segue) (Rsc)