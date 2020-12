Sardegna: Dad, da Regione 2,4 milioni a sostegno di studenti universitari e di scuola superiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro milione di euro è invece destinato alle due università sarde, a beneficio degli studenti universitari da ripartire e utilizzare secondo quanto stabilito. All'Università degli studi di Cagliari andranno 650 mila euro mentre a favore all'Università degli studi di Sassari vengono assegnati 350 mila euro, per l'utilizzo delle tecnologie a favore degli studenti universitari che frequentano in Sardegna corsi universitari per il corrente anno accademico 2020-2021, con la finalità di sostenere le attività di apprendimento a distanza. (segue) (Rsc)