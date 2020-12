Venezuela: governo respinge rapporto Osa, "interferisce con funzionamento indipendente Cpi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano ha respinto l’informativa diffusa ieri dall’Organizzazione degli stati americani (Osa), in cui l’organismo panamericano punta il dito contro i "ritardi" della procura della Corte penale internazionale (Cpi) nell'aprire il dossier sulle violazioni dei diritti umani commessi dal governo di Nicolas Maduro. “L’individuo che funge da segretario generale dell’Osa non perde opportunità per mostrare il suo disprezzo per i diritti umani e applicare uno spudorato doppio standard con fini meramente interventisti”, si legge in un comunicato diffuso dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza. L’informativa, si legge, “vuole interferire in modo tendenzioso, estorsivo e inaccettabile nel funzionamento indipendente della Corte penale internazionale”. (segue) (Vec)