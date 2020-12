Venezuela: governo respinge rapporto Osa, "interferisce con funzionamento indipendente Cpi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio novembre, la Cpi aveva parlato dell'esistenza di “basi ragionevoli” per credere che in Venezuela siano stati commessi crimini che ricadono nell’ambito della giurisdizione del tribunale. Il comunicato della corte seguiva l'incontro tra la procuratrice Fatou Bensouda e una delegazione del governo di Nicolas Maduro, che include lo stesso procuratore generale, Tarek Saab. L’incontro, si legge, ha offerto alle parti la possibilità di confrontarsi su una serie di aspetti legati alle due indagini preliminari condotti dalla Corte sul Venezuela, avviate rispettivamente nel febbraio 2018 e nel febbraio 2020. La prima riguarda i presunti crimini commessi dall’aprile 2017 nel contesto delle manifestazioni di protesta registrate nel paese; la seconda, sollecitata dal governo di Nicolas Maduro, riguarda la presunta violazione dei diritti umani legata alle sanzioni unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti contro il Venezuela. Quanto alla prima indagine la procuratrice ha riferito alla delegazione che “ci sono basi ragionevoli per credere che in Venezuela siano stati commessi crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte”. Quando alla seconda indagine, invece, è ancora in corso di verifica se il caso rientri o meno nell'ambito della giurisdizione del tribunale. (segue) (Vec)