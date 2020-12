Croazia: richiami da Commissione Ue su trasporti, efficienza energetica e radioprotezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha richiamato la Croazia affinché attui le normative Ue previste in materia di "trasporto intelligente", efficienza energetica degli edifici e protezione dall'esposizione di radiazioni. Secondo quanto contiene il "pacchetto infrazioni" di dicembre, la Commissione Ue ha mandato un parere motivato alla Croazia insieme a Bulgaria, Lettonia e Slovenia per non aver applicato le norme relative alla messa a punto di servizi di informazione sulla mobilità multimodale di trasporto nel territorio nazionale. I Paesi interessati hanno a disposizione 2 mesi di tempo per rispondere al parere motivato, dopo di che la Commissione potrà presentare il caso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Bruxelles ha rilevato anche il mancato rispetto delle prescrizioni previste per i requisiti minimi di sicurezza relativi all'infrastruttura e all'esercizio delle gallerie. Oltre alla Croazia, il parere motivato è stato inviato anche a Italia, Belgio, Bulgaria e Spagna. Gli Stati interessati hanno 2 mesi di tempo per illustrare le nuove misure adottate, dopo di che la Commissione ha facoltà di deferire il caso alla Corte di giustizia Ue. (segue) (Seb)