Croazia: richiami da Commissione Ue su trasporti, efficienza energetica e radioprotezione (2)

- Riguardo alla prestazione energetica nell'edilizia, la Commissione ha inviato alla Croazia, ad altri 12 Stati Membri e al Regno Unito una lettera di costituzione in mora per non aver presentato le rispettive strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine entro il 10 marzo 2020. Tali strategie rientrano nella direttiva europea che stabilisce la progressiva decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050. Gli Stati membri interessati dispongono di due mesi per presentare le strategie, dopo di che Bruxelles potrebbe emettere un parere motivato in merito. La Commissione ha infine inviato una lettera di mora a Croazia, Paesi Bassi e Lituania per non aver recepito in pieno la direttiva che regola la materia della radioprotezione, la quale stabilisce le norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La direttiva comprende anche delle disposizioni relative alla risposta in caso di emergenza, rafforzate dopo l'incidente avvenuto all'interno della centrale nucleare di Fukushima. Gli Stati membri interessati hanno 2 mesi a disposizione per replicare, dopo di che Bruxelles potrebbe inviare un parere motivato. (Seb)