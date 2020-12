Autonomia: Lega, incredibile mancanza di proposte da ministri che sanno solo dire no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che ministri della Repubblica sappiano solo articolare dei no invece che delle proposte". Lo dichiara Erika Stefani, senatrice leghista e già ministro per le Autonomie riferendosi alle dichiarazioni di Lucia Azzolina in merito alle richieste di maggiori competenze da parte delle regioni anche in materia di Istruzione. "Chi è al governo è chiamato a dare risposte, offrire soluzioni non ergersi su barricate come ultrà di una non ben precisata ideologia. Ricordiamo ai ministri che il regionalismo è garantito dalla Costituzione - che al Governo piaccia o meno - quindi le Regioni sono legittimate ad avanzare richieste sulle materie concorrenti, istruzione e norme generali sulla istruzione comprese". Erika Stefani a capo del dipartimento Autonomia della Lega, chiede al Governo "un impegno preciso, informazioni dettagliate, documenti da visionare nelle sedi competenti per capire a che stato di avanzamento siano le richieste delle regioni sull’autonomia. Un Paese come l’Italia non può permettersi di guardare indietro, il compimento della riforma sul regionalismo differenziato è una riforma necessaria e non più procrastinabile che può dare slancio ai territori e valorizzare quelle differenze che - conclude - rendono grande questo Paese". (Com)