Csm: Roggiani (Pd), complimenti a Nanni, nomina è altra crepa in soffitto cristallo

- "I mie complimenti e auguri alla magistrata Francesca Nanni, da oggi a capo della Procura generale di Milano. Quando una donna raggiunge i vertici, in questo caso si tratta della prima volta, si crea una piccola crepa in quel soffitto di cristallo che a poco a poco stiamo infrangendo. Ma è una battaglia che proseguiremo fino a quanto notizie come queste smetteranno di stupirci, perché saranno normali. Adesso l'auspicio è che la nomina della procuratrice Nanni sia di ispirazione ed esempio per tante studentesse che coltivano l'ambizione di diventare pubblico ministero". Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani commentando la notizia della nomina di Francesca Nanni a capo della Procura generale di Milano.(Com)