Infrastrutture: Simeone (FI), Roma-Latina esclusa da opere prioritarie, Zingaretti chiarisca

- "Con stupore e profondo rammarico abbiamo appreso la notizia che la Roma-Latina non rientrerebbe più fra le opere prioritarie governo Conte, tanto da non essere inserita fra quelle infrastrutture che prevedono l'imminente nomina dei commissari". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità. "Ho presentato un'interrogazione urgente a risposta immediata al presidente Zingaretti e alla sua giunta per chiedere se l'amministrazione regionale crede ancora nella possibilità di realizzare il Corridoio intermodale Roma-Latina e se intenda porre in essere, senza ulteriore indugio, ogni misura ed azione necessaria per migliorare - aggiunge Simeone - il sistema viario del Lazio garantendo alla provincia pontina un collegamento più veloce con la Capitale". (segue) (Com)