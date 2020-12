Infrastrutture: Simeone (FI), Roma-Latina esclusa da opere prioritarie, Zingaretti chiarisca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo la scorsa estate - continua il consigliere Simeone - il presidente della Regione Lazio, nel corso di una conferenza stampa con il ministro Paola De Micheli, riguardante la presentazione del piano delle infrastrutture da realizzare nel Lazio e 'sbloccate' dal decreto semplificazioni, aveva affermato che non restava che procedere rapidamente verso le nomine dei commissari per aprire il prima possibile i cantieri. Tutto sembrava ormai pronto per l'accelerazione finale. Ed invece alle parole non hanno fatto seguito i fatti. Ci chiediamo come si possano cambiare le carte in così poco tempo. Lecito chiedersi a questo punto: perché l'amministrazione regionale non interviene? Si vuole fare realmente l'opera oppure no? Il presidente Zingaretti preferisce accettare i diktat dei suoi alleati e rinunciare allo sviluppo del sistema viario della sua regione? Il governatore ha forse deciso di abbandonare la provincia di Latina destinandola all'isolamento infrastrutturale? Venga a dirlo in aula, perché i cittadini che le imprese della provincia di Latina vogliono sapere se possono continuare a lavorare e ad investire nella regione, oppure se devono migrare altrove, magari anche all'estero, perché - conclude Simeone - per loro non c'è più futuro". (segue) (Com)