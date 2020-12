Umbria: Peppucci (Lega), soddisfatta per mozione che doterà agenti penitenziari di taser e spray

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi finalmente è stato portato a termine un percorso, iniziato con la discussione del 13 ottobre, che porterà a dotare la polizia penitenziaria di strumenti adeguati al ruolo che il Corpo è chiamato a svolgere”. Lo ha detto in una nota il consigliere regionale umbro della Lega Francesca Peppucci facendo riferimento all’approvazione della mozione che impegnerà la giunta ad “assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il governo al fine di dotare gli agenti di Polizia penitenziaria di pistole a impulsi elettrici (conosciuta come taser) e spray urticante, affinché possano poter fronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità”. Peppucci ha spiegato: "Le notizie di ferimenti e violenze verso la Polizia penitenziaria sono praticamente quotidiane e non possiamo attendere il prossimo caso per chiederci in che modo intervenire: colluttazioni e ferimenti sono stati 232 nel 2019 e già 138 nei primi sei mesi del 2020". (segue) (Ren)