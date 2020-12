Umbria: Peppucci (Lega), soddisfatta per mozione che doterà agenti penitenziari di taser e spray (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque l'esponente leghista nel consiglio regionale umbro ha proseguito: "La materia sicurezza non è di diretta competenza dell’assemblea legislativa, ciò nonostante è importante che la Giunta regionale dia un segnale e richieda al governo nazionale di farsi carico del problema. Una dotazione adeguata per gli agenti penitenziari significa una maggiore sicurezza per loro quanto per i detenuti non violenti, che potranno a loro volta essere meglio tutelati". Infine Francesca Peppucci ha concluso: "Sono soddisfatta che oggi il consiglio regionale si sia espresso a favore del potenziamento dell'equipaggiamento degli agenti di polizia penitenziaria. Abbiamo iniziato un percorso importante per la tutela della sicurezza di uomini e donne che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita". (Ren)