Brasile: Pil in crescita del 7,7 per cento nel terzo trimestre (2)

- Secondo le statistiche dell'Ibge il Pil del settore dell'agricoltura e allevamento è diminuito dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente, ma è cresciuto dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Pil dell'industria è invece cresciuto del 14,8 per cento rispetto al trimestre precedente, segnando tuttavia un calo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il settore servizi in ultimo ha segnato un aumento del 6,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, mostrando tuttavia una flessione pari al 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel risultato cumulato dei primi nove mesi del 2020, il settore agricoltura e allevamento è cresciuto del 2,4 per cento, il settore industriale è calato del 5,1 per cento e il settore servizi si è contratto del 3 per cento. (segue) (Brb)