Brasile: Pil in crescita del 7,7 per cento nel terzo trimestre (3)

- In particolare si evidenzia il buon risultato dell'industria manifatturiera che, grazie a una crescita del 23,7 per cento nel terzo trimestre è tornata ai livelli pre-crisi registrati nel primo trimestre, dopo il tonfo pari al 19,1 per cento nel secondo trimestre. Anche il commercio ha mostrato una forte ripresa. Grazie a una crescita pari al 15,9 per cento tra luglio e settembre ha azzerato le perdite del 13,7 registrate tra aprile e giugno. Il settore dei servizi tuttavia, maggiormente colpito dall'impatto della pandemia, ha mostrato la ripresa più lenta, con un aumento del 6,3 per cento dopo il calo del 9,4 per cento nel secondo trimestre. (Brb)