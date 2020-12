Kosovo: elezioni locali a Podujeva, candidato del Vetevendosje Bulliqi vince al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Movimento Vetevendosje, Shpejtim Bulliqi, sarà il nuovo sindaco di Podujeva, nel nord del Kosovo, dopo aver vinto le elezioni locali al primo turno con il 51 per cento dei voti. Il risultato segna la prima sconfitta nel comune kosovaro per il partito al governo a Pristina, Lega democratica del Kosovo (Ldk). La Commissione elettorale centrale ha certificato che non sarà necessario il ballottaggio con il candidato dell'Ldk Nexhmi Rudari, in quanto Bulliqi ha ottenuto il 51,64 per cento dei voti contro il 35,97 dello sfidante. Terso il candidato del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Naim Fetahu, fermo al 12,4 per cento. Le elezioni del sindaco di Podujeva sono state necessarie dopo le dimissioni di Agim Veliu, che ha lasciato la guida del comune a febbraio per diventare ministro dell'Interno. Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha affermato che quella di ieri non è stata un elezione ma "un referendum". "Non solo questa sera ma anche nel futuro ci saranno referendum in Kosovo, perché il popolo ha scelto il Vetevendosje".(Kop)