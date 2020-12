Kosovo: dopo sconfitta nelle elezioni locali riunione della direziona nazionale dell'Ldk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha riunito la sua direzione nazionale oggi, nel giorno dopo la sconfitta nelle elezioni locali del comune di Podujeva. Secondo quanto osservato dal leader dell'Ldk, Ista Mustafa, a volontà popolare deve essere rispettata anche se l'esito è stato inatteso. "In una situazione di crisi, sia essa sanitaria, sociale o economica, le persone cercano soluzioni attraverso modifiche. Ma è stato dimostrato che i cambiamenti spesso non portano risultati", ha dichiarato Mustafa per l'emittente "Klan Kosova" dopo la notizia che il candidato del Movimento Vetevendosje, Shpejtim Bulliqi, sarà il nuovo sindaco di Podujeva dopo aver vinto le elezioni locali al primo turno con il 51 per cento dei voti. "L'Ldk deve ripensare il suo approccio, specialmente verso le richieste e le esigenze dei giovani. Ha un potenziale maggiore del Movimento Vetevendosje, per cui può offrire soluzioni per rivincere Podujeva già a ottobre del prossimo anno", ha aggiunto Mustafa. (segue) (Kop)