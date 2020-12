Balcani: premier kosovaro Hoti, scavi nelle fosse comuni di Kizevak continueranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scavi nelle fosse comuni a Kizevak, in Serbia, continueranno nei prossimi giorni: lo ha assicurato il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti annunciando che un gruppo di lavoro per la ricerca delle persone scomparse ha visitato l'area. "Gli esperti forensi della Repubblica del Kosovo, per conto della delegazione kosovara, continueranno ad essere presenti fino alla conclusione del processo, in linea con le pratiche in vigore tra le due delegazioni", ha affermato Hoti su Facebook. La questione delle persone scomparse nel corso del conflitto degli anni Novante è di primaria importanza per il Kosovo e, nei giorni scorsi, è stata collaterale ad un dibattito tra Pristina e Belgrado sulle visite istituzionali di rappresentanti serbi nel Paese ai confini meridionali. Nei giorni scorsi la ministra degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, ha risposto su Twitter a una lettera in cui il rappresentante speciale dell'Ue Miroslav Lajcak ha inviato al primo ministro kosovaro Hoti per protestare contro il divieto di recarsi visita nel paese imposto al presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Libertà di movimento, prima di tutto significa l'apertura immediata del ponte sul fiume Ibar a Mitrovica", ha twittato Haradinaj-Stublla. (segue) (Kop)