Kosovo: Tribunale speciale Uck, confermati capi d'accusa contro ex presidente Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha confermato i capi d'accusa contro l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e altri tre ex combattenti e politici del paese balcanico, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi. I capi d'accusa includono omicidio e tortura in diverse località dei Balcani, tra cui Likoc, Jabllanice, Llapushnik, Volljake, Drenoc, Malisheve e Zllash. I media di Pristina sottolineano in particolare l'accusa relativa a quanto accaduto il 25 luglio del 1998, ovvero il giorno dell'offensiva serba contro il paese di Llapushnik, quando i quattro combattenti dell'Uck avrebbero contribuito nell'uccisione di dieci dei 30 prigionieri di guerra. "I corpi dei prigionieri uccisi sono stati lasciati nel luogo dell'esecuzione", si legge nel documento del Tribunale speciale Uck con i capi d'accusa. (segue) (Kop)