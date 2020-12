Kosovo: premier Hoti, misure anti Covid resteranno in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali misure restrittive contro la pandemia di Covid-19 in Kosovo resteranno in vigore secondo quanto disposto dall'Istituto nazionale per la sanità pubblica. Lo ha detto ieri il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti in conferenza stampa a Pristina. "Oggi abbiamo fatto una valutazione dettagliata della situazione. La conclusione comune è che la situazione è molto grave ma sotto controllo. L'Istituto ha suggerito che le misure attuali rimangano in vigore", ha dichiarato Hoti. Il capo di governo ha reso noto che fino ad oggi circa 145 mila sono i cittadini risultati positivi alla Covid-19. Il maggior numero di contagiati sono operatori sanitari. "Il numero di nuovi casi è più stabile. Abbiamo la diffusione del virus sotto controllo", ha affermato Hoti che non si è detto preoccupato di una eventuale caduta del suo governo. "La mia preoccupazione è come gestire al meglio la pandemia e come adottare la legge sulla ripresa economica e il bilancio per il 2021", ha aggiunto. (segue) (Alt)