Adolf Hitler eletto amministratore distrettuale in Namibia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Adolf Hitler ed è stato eletto amministratore del distretto elettorale di Ompundja, nella regione settentrionale dell'Oshana, in Namibia. Adolf Hitler Uunona - questo è il suo nome completo - ha prestato giuramento oggi dopo aver ottenuto l'84,88 per cento dei voti alle elezioni regionali. Membro di lungo corso dell'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (Swapo), partito di ispirazione socialista che ebbe un ruolo importante nella lotta per l'indipendenza della Namibia dal Sudafrica, Uunona ha dichiarato al quotidiano tedesco “Bild” di non avere nulla a che fare con il dittatore nazista. “Il fatto che io abbia questo nome non significa che voglio soggiogare Oshana. Non significa che sto lottando per il dominio del mondo”, ha detto. “Mio padre mi ha chiamato in onore di quest'uomo. Probabilmente non ha capito cosa rappresentava Adolf Hitler”, ha aggiunto.(Res)