- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Presentazione del Progetto "Tevere navigabile, dal mare a Roma percorrendo il fiume". Intervengono la sindaca di Roma, Virginia Raggi; Teresa Zotta, vicesindaca della Città metropolitana di Roma; Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti. Sala consiliare di Città Metropolitana di Roma in via IV Novembre 119/a. L'evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Città metropolitana di Roma. (ore 11)VARIE- Protesta dei dipendenti della cooperativa Prevenzione e intervento Roma 81 e del comitato Aec per chiedere lo sblocco del pagamento degli stipendi. Piazza di Cinecittà a Roma (ore 9)- Manifestazione a sostegno delle famiglie romane organizzata dal movimento civico Roma sceglie Roma. Piazza del Campidoglio (ore 15)- La libreria Rinascita 2.0 che rischia lo sfratto lancia un dibattito con lo scrittore Erri De Luca che vedrà la partecipazione di studenti, comitati di quartiere, librerie indipendenti, associazioni e movimenti della città di Roma. Via Dignano d’Istria 41 a Roma (ore 15)- Il leader della Lega Matteo Salvini visita il centro Anpvi onlus scuola cani guida per ciechi. Strada Cappelluzza a Campagnano di Roma (ore 10:30)(Rer)