Roma 2021: vicesindaco, unico strumento Salvini è insulto, solidarietà a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo solo ora alla fine dell’ennesima giornata frenetica di lavoro la rassegna stampa di questi giorni e trovo l’ineffabile Matteo Salvini che insulta Virgina Raggi. Mi pare chiaro che questo sia il solo strumento di cui dispone per parlare di Roma, visto che chiaramente non ne sa nulla. A Virginia va tutta la mia solidarietà, che mi dispiace tardiva. A Salvini, come sempre e senza molta speranza, l’invito a fare quello che dimostra di non riuscire a fare, essere serio e civile”. Lo dichiara in una nota Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale (Com)