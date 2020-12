Usa: sondaggio, maggioranza favorevole ad aumento tasse per ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli statunitensi è favorevole all'aumento delle tasse proposto da Biden. Lo riporta un sondaggio del "New York Times". Circa due terzi degli intervistati si dicono favorevoli all'aumento delle tasse per coloro che guadagnano 400 mila dollari l'anno o più, e di mantenere le stesse aliquote fiscali di prima per gli altri. L'ottantotto per cento dei Democratici, il 70 per cento degli indipendenti e il 45 per cento dei Repubblicani hanno dichiarato di sostenere questa idea. Il sondaggio arriva sulla scia delle elezioni presidenziali del 2020, durante le quali il Presidente eletto Joe Biden si è impegnato a non aumentare le tasse su chi guadagna meno di 400 mila dollari. La misura in cui Biden sarà in grado di aumentare le tasse sui ricchi dipenderà probabilmente dall'esito dei due ballottaggio del Senato del 5 gennaio in Georgia. I democratici devono vincere entrambe le sfide per avere il controllo del Senato. Anche diverse altre proposte politiche di Biden hanno ottenuto il sostegno della maggioranza nel sondaggio. (Nys)