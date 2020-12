Energia: Starace (Enel), investire in interconnessione reti elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre investire molto nelle infrastrutture di connessione del Paese. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, ospite di "Stasera Italia", su Rete4. "Siccome il mondo si sta elettrificando - ha proseguito Starace -, dobbiamo continuare a permettere ulteriori investimenti nell'interconnessione delle reti elettriche di alta e soprattutto di media-bassa tensione: renderle quindi più resilienti, più digitali, più resistenti a tutti gli eventi esterni che continuano ad abbattersi su di noi grazie al cambiamento climatico e permettere un nuovo ciclo importante di investimenti nel campo delle reti. Semplificare, poi - ha concluso Starace -, il complesso sistema di autorizzazione a tutti gli investimenti nelle rinnovabili, che oggi sono in ritardo soprattutto per la lentezza del processo legislativo che in questo momento è il collo di bottiglia di questa grande rivoluzione". (Rin)