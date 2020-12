© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, osserva: "Il vaccino è un traguardo determinante per la lotta al coronavirus, ma anche un passaggio decisivo per tutti noi. Come ha annunciato Roberto Speranza sarà gratuito - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter -, perché è un bene comune. Appena possibile, rispetto alle giuste priorità di somministrazione, anche io lo farò". (Rin)