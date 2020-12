Italia-Armenia: colloquio fra Di Maio e omologo Ayvazyan, focus su Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo armeno, Ara Ayvazyan, per discutere della situazione in Nagorno-Karabakh e delle prospettive future della regione. Il ministro, si legge in una nota della Farnesina, ha ribadito la soddisfazione con cui l'Italia ha accolto la dichiarazione tripartita del 9 novembre scorso che ha posto fine alle ostilità. Ha salutato la tenuta del cessate il fuoco e sottolineato l'importanza, in questa fase, di concentrarsi sulla riduzione delle tensioni, gli aiuti umanitari ed il ritorno degli sfollati. Secondo Di Maio, rispettare gli impegni assunti dalle parti e stabilizzare la regione potrebbe creare le premesse per il riavvio di veri negoziati, in vista di una soluzione complessiva e sostenibile del conflitto. Questa dovrebbe includere la questione del futuro status del Nagorno-Karabakh e assicurare la piena tutela dei rispettivi patrimoni culturali e religiosi nell'area. (segue) (Com)