Usa-Iraq: Casa Bianca ritira metà dei suoi diplomatici dall’ambasciata a Baghdad

- L'amministrazione di Donald Trump ritirerà dall'ambasciata Usa a Baghdad circa la metà dei diplomatici statunitensi che vi lavorano, mentre le tensioni si acuiscono con l'Iran in vista del primo anniversario dell'uccisione del generale iraniano Soleimani da parte degli Stati Uniti. La riduzione del personale, confermata da un funzionario statunitense e da un funzionario del Dipartimento di Stato al sito "Politico", in teoria dovrebbe essere temporanea. Ma data la ripida traiettoria discendente delle relazioni tra Stati Uniti e Iran negli ultimi mesi del mandato del presidente Donald Trump, non è chiaro quando riprenderà un organico più consistente. La riduzione del personale è anche un segno dei molti test che attendono il futuro presidente Joe Biden in Medio Oriente, una regione che la sua squadra di politica estera sta mettendo in secondo piano perché vede quella che considera la sfida più grande e urgente posta dall'ascesa della Cina. L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad nella serata del 17 novembre è stata presa di mira con dei razzi, in un attacco che infrange la tregua decretata oltre un mese fa dalle fazioni filo-iraniane. Solo poche ore prima dal Pentagono era arrivata la notizia che entro metà gennaio migliaia di soldati Usa schierati nel Paese torneranno negli Stati Uniti. A metà ottobre le fazioni filo-iraniane in Iraq avevano annunciato che non avrebbero più attaccato l'ambasciata statunitense, a condizione che Washington annunciasse il ritiro di tutte le sue truppe entro la fine dell'anno. Per Washington, i quasi 90 attacchi missilistici che in un anno sono stati scagliati contro la sua ambasciata, basi irachene che ospitano soldati statunitensi e convogli logistici di subappaltatori iracheni che lavorano per l'esercito statunitense sono principalmente stati effettuati dalle brigate degli Hezbollah, la fazione pro-Iran più radicale.(Nys)