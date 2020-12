Uruguay: Covid, governo annuncia pacchetto di misure contro aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha annunciato un nuovo pacchetto di misure anti-covid che rimarranno in vigore fino al 18 ottobre. Tra le misure annunciate, ha reso noto lo stesso presidente Lacalle Pou in una conferenza stampa, il ritorno allo smart working per gli impiegati pubblici, la proibizione degli sport al chiuso (incluse le palestre), e la chiusura obbligatoria entro la mezzanotte per bar, ristoranti e negozi. La decisione del governo viene presa mentre nel paese si assiste per la prima volta ad un deciso incremento dei casi a nove mesi dall'inizio della pandemia, con 168 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e più di 1400 casi attivi nel paese. L'esecutivo ha stabilito i diversi livelli di allerta a seconda del numero dei casi giornalieri. Attualmente è in vigore l'allerta giallo, ma se verranno superati i 350 contagi giornalieri scatterà il livello di allerta arancione con ulteriori restrizioni alle attività sociali. "Il 18 dicembre rivedremo le misure tenendo conto di quale sarà la situazione, ancora una volta rivolgiamo un appello alla condotta degli uruguaiani", ha quindi concluso Lacalle Pou. (segue) (Bua)