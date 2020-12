Usa: Trump in video accusa i democratici di brogli, "il mio discorso più importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto al paese in quello che, secondo le sue parole, "potrebbe essere il discorso più importante che abbia mai fatto". Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante un video registrato alla Casa Bianca di oltre 45 minuti, Trump ha parlato di "assalto coordinato e assedio" alle elezioni. Ha presentato diversi casi di presunti brogli elettorali in Stati in bilico e ha chiesto un'indagine su tali affermazioni. "Non si tratta solo di onorare i voti di 74 milioni di statunitensi che hanno votato per me, ma di garantire che gli statunitensi possano avere fiducia in queste elezioni e in tutte le elezioni future", ha detto Trump. Trump ha anche attaccato i Democratici, dicendo che "hanno truccato le elezioni fin dall'inizio" e hanno usato la pandemia di Covid-19 per eseguire il loro presunto piano. Il presidente ha poi affermato che il software per contare i voti è stato modificato per cambiare l'esito delle elezioni. Trump ha preso di mira anche i media per non aver coperto le accuse di frode. Ha detto di essere stato a lungo vittima dei loro attacchi e che nel 2016 è stato falsamente preso di mira, facendo riferimento alle accuse, ormai smontate, che la sua campagna elettorale aveva legami con la Russia. "Quindi chissà se farà mai un rapporto, ma se si guardano le bugie e le fughe di notizie e gli atti illegali compiuti da così tante persone e il loro desiderio di fare del male al Presidente degli Stati Uniti, qualcosa dovrebbe accadere", ha spiegato Trump. Ha aggiunto: "La cosa più difficile che devo fare è spiegare perché non sta succedendo niente con tutte queste persone che sono state beccate a spiare la mia campagna. Non è mai successo prima e non dovrebbe mai più succedere a un presidente degli Stati Uniti". Trump ha aggiunto che sta ancora lottando per la sua vittoria e crede che ci siano abbastanza prove per far sì che ciò accada.(Nys)