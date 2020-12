Coronavirus: Brasile, autorità sanitaria definirà requisiti per uso emergenziale vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha annunciato che accetterà la richiesta di aziende farmaceutiche che sviluppano vaccini contro il Covid-19 a richiedere "l'uso emergenziale" del siero in Brasile. Secondo quanto reso noto da Anvisa, la possibilità di richiedere l'uso emergenziale sarà limitato ai vaccini che sono già in fase di sperimentazione in Brasile. Inoltre, l'agenzia sottolinea che "uso di emergenza" è diverso dalla "registrazione sanitaria", che è "l'approvazione completa per l'uso di un immunizzante". La registrazione definitiva dipende dalla verifica di un numero maggiore di dati e dal completamento di tutte le fasi del test del vaccino. (segue) (Brb)