Coronavirus: Brasile, autorità sanitaria definirà requisiti per uso emergenziale vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'utilizzo emergenziale la richiesta deve essere effettuata dalla società sviluppatrice e verrà analizzato in modo indipendente, la decisione sul possibile utilizzo sarà presa dal consiglio di amministrazione di Anvisa, saranno presi in considerazione studi non clinici e clinici (sull'uomo), saranno valutati gli elementi qualità, buone pratiche di fabbricazione, strategie di monitoraggio e controllo e risultati provvisori delle sperimentazioni cliniche. Inoltre l'azienda interessata deve dimostrare che la fabbricazione e la stabilità del prodotto garantiscono la qualità del vaccino. Tra le condizioni sono state inserite anche quella relativa al fatto che lo studio clinico nella fase 3, l'ultima fase del test, deve essere in corso e condotto anche in Brasile e che il vaccino in emergenza non potrà essere commercializzato e dovrà essere distribuito dal sistema pubblico. (segue) (Brb)