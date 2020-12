Coronavirus: Brasile, autorità sanitaria definirà requisiti per uso emergenziale vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mendes spiega che l'autorizzazione per l'uso di emergenza può essere utilizzata solo con la presentazione di un Dossier di sviluppo clinico del medicinale (Ddcm) approvato dall'agenzia. Anvisa sostiene che questo è essenziale per stare al passo con i criteri di rilascio del vaccino. "Ciò significa che i vaccini sono in fase di studio nella popolazione brasiliana e che in qualche modo Anvisa ha accesso a informazioni che mostrano il profilo di sicurezza appropriato e dimostrano che c'è un impegno che queste sperimentazioni continuino, queste prove sono su un programma stabilito. per noi e che sarà possibile condividere i dati di sicurezza ed efficacia in modo appropriato", ha affermato Mendes. (Brb)