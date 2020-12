Usa: Flynn appoggia petizione che invita Trump a dichiarare la legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, ha promosso una la petizione "Calling On Trump" per sospendere la Costituzione e dichiarare la legge marziale. Lo riporta il sito "Daily Caller". La petizione, pubblicata dal gruppo no profit We The People Convention, con sede in Ohio, afferma che non c'è più "un modo pacifico per preservare la nostra Unione" dopo la vittoria elettorale del presidente eletto Joe Biden, ed esorta Trump ad esercitare la sua "straordinaria autorità" per evitare una seconda guerra civile. La "Legge Marziale Limitata è chiaramente un'opzione migliore della Guerra Civile", si legge in una lettera che accompagna la petizione. Ieri il dipartimento di Giustizia statunitense ha rilasciato una copia del perdono presidenziale concesso dal presidente Donald Trump all'ex consigliere per la sicurezza nazionale Flynn, e ha chiesto formalmente a un tribunale federale di archiviare le indagini sul Russiagate contro di lui. (Nys)