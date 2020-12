Libano: Conte interviene a Conferenza sostegno con Macron e Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha oggi partecipato alla Conferenza di sostegno alla popolazione libanese promossa dal presidente francese, Macron, e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in formato virtuale. L'iniziativa - informa una nota di Palazzo Chigi - ha per obiettivo l'attualizzazione della risposta di emergenza e ricostruzione dopo le esplosioni al porto di Beirut e la condivisione delle esperienze nazionali e multilaterali di intervento, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili. Il presidente Conte ha ribadito la piena solidarietà ed il concreto sostegno dell'Italia al popolo libanese, esortando tutti le forze politiche del Paese ad impegnarsi in un processo di rinnovamento della governance nazionale e di riforme strutturali per rispondere alle legittime richieste dei cittadini.(Com)