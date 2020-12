Usa: Afghanistan, per Milley dopo 20 anni solo un "modesto successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato maggiore congiunto dUsa, il generale Mark Milley, ha detto oggi che l'esercito americano ha raggiunto "un modesto successo" con la sua presenza quasi ventennale in Afghanistan. Lo riporta il sito "The Hill". "Siamo andati in Afghanistan ... per garantire che l'Afghanistan non diventi mai più una piattaforma per i terroristi per colpire gli Stati Uniti", ha detto Milley durante un evento virtuale del Brookings Institute. "E in larga misura siamo riusciti, almeno fino ad oggi, ad evitare che ciò si ripeta". Ma ciò ha permesso che negli ultimi cinque o sette anni, l'esercito statunitense si è trovato in una situazione di stallo "in cui il governo dell'Afghanistan non avrebbe mai sconfitto militarmente i talebani", e i talebani, finché gli Stati Uniti appoggeranno il governo dell'Afghanistan, "non sconfiggeranno mai militarmente il regime". "Crediamo che ora, dopo 20 anni, due decenni di sforzi costanti, abbiamo raggiunto un modesto successo", ha detto Milley. Gli Stati Uniti hanno speso più di mille miliardi di dollari per la guerra in Afghanistan, con più di 2.400 soldati americani uccisi e quasi 21 mila feriti.(Nys)