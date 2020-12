Coronavirus: Usa, collaborazione Casa Bianca-Cvs per distribuire il farmaco bamlanivimab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di farmacie Cvs collaborerà con l'amministrazione la Casa Bianca per somministrare una fornitura limitata di bamlanivimab, una terapia per il Covid-19 ai pazienti a rischio di gravi malattie o complicazioni da infezione. Lo riporta il sito "The Hill". Il bamlanivimab è una terapia con anticorpi monoclonali somministrata per via endovenosa, ai pazienti a domicilio o presso strutture di assistenza a lungo termine. "Questo trattamento è una possibile opzione per i pazienti che sono ad alto rischio di Covid-19 grave ma che non sono stati ricoverati in ospedale", ha detto il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, Alex Azar ai giornalisti. Azar ha detto che questo accordo include tutti gli statunitensi di età superiore ai 65 anni malati di Covid-19 ma che non sono stati ricoverati in ospedale. (Nys)