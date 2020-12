Usa: coronavirus, le autorità sanitarie invitano a non viaggiare per Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti hanno fatto pressione sui cittadini affinché non viaggino per Natale, nel timore che gli incontri durante le festività natalizie possano far peggiorare la pandemia di Covid-19. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "La cosa migliore da fare per gli americani nella prossima stagione delle vacanze è rimanere a casa e non viaggiare", ha detto ai giornalisti Henry Walke, il responsabile dei Cdc per i contagi di coronavirus. "I casi sono in aumento. Le ospedalizzazioni sono in aumento, i decessi sono in aumento. Dobbiamo cercare di piegare la curva, fermare questo aumento esponenziale". Le persone che ritornano da un viaggio e non vengono testate, secondo i Cdc, si dovrebbero mettere in quarantena spontanea per 10 giorni. I Cdc hanno pubblicato una guida simile prima delle vacanze del Ringraziamento, osservando che posticipare i piani di viaggio e rimanere a casa è il modo migliore per prevenire la diffusione del coronavirus. Tuttavia, molti statunitensi hanno disobbedito ai consigli.(Nys)