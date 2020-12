Usa: vendite record di avocado messicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di avocado messicani negli Stati Uniti sono in pieno boom, mentre infuria la pandemia di coronavirus e sempre più statunitensi cucinano in casa. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Avocado dal Messico (Afm) ha battuto il suo record di vendite annuali, vendendo 2,1 miliardi di libbre di avocado negli Stati Uniti quest'anno fiscale. L'azienda stima che venderà 2,3 miliardi di libbre nel 2021. "La pandemia ha diviso il mondo in due gruppi, quelli che hanno fatto veramente bene e quelli che hanno fatto male", ha detto Álvaro Luque, amministratore delegato e presidente di Afm. "Gli avocado messicani sono stati fortunatamente nel gruppo che ha fatto bene". (Nys)